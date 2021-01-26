أمير قطر يعزي الملك سلمان بن عبد العزيز في مصاب كبير

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بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بيانا أمس الاثنين أعلن فيه "أن الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأعادت السعودية وقطر العلاقة بين البلدين بعد أزمة كبيرة أدت إلى قطع العلاقة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
وتبنت الدول الخمس بيانا مشتركا في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير أكدت فيه "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل التوتر بين قطر ودول "المقاطعة".