اشادة إمريكية بحزب الإصلاح.. تفاصيل لقاء قيادات بارزة في حزب الإصلاح بالسفير الأمريكي وأهم القضايا التي تم طرحها

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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التقت عدد من قيادات حزب الاصلاح اليمني،اليوم الثلاثاء، بسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن.

وقالت وسائل اعلام الحزب ان الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، عبدالوهاب الآنسي، التقى اليوم ، سعاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، بحضور رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عضو الهيئة العليا النائب عبدالرزاق الهجري، ونائب رئيس الكتلة رئيس إصلاح عدن النائب انصاف مايو.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا على الساحة اليمنية، وفي مقدمتها التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل الحكومة، وجهود الحل السياسي وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية واستعادة الدولة.

وعبر الأمين العام عن تقديره للدور الامريكي المساند للشرعية والتوصل الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

كما تطرق اللقاء الى معاناة أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي جراء الممارسات الارهابية لهذه الجماعة التي لا تخفى على اي متابع للشأن اليمني .

واكدت قيادات الاصلاح على اهمية تكثيف الضغط الاممي على المليشيات الحوثية لإنهاء انقلابها وإيقاف حربها الاجرامية على الشعب اليمني، وتطلع الشعب اليمني للخلاص من تلك الجرائم والانتهاكات بعودة الدولة ومؤسساته، مؤكدة على اهمية دور المجتمع الدولي في اسناد الحكومة لتحقيق ذلك.

كما أكد الآنسي دعم الاصلاح لحكومة الكفاءات السياسية وكذا استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، وتطبيق الشق العسكري والأمني، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يسهم في تعزيز مؤسسات الشرعية في مواجهة المشروع الانقلابي الارهابي المدعوم من إيران.

وأوضح أن تحقيق الأمن والسلام في اليمن مرهون بتفكيك المليشيات وسحب أسلحتها واحتكار الدولة وحدها للسلاح وبسط سيطرتها على كافة المحافظات، وانصاف الضحايا ومحاسبة منتهكي حقوق الانسان، لافتا الى ان ذلك سيسهم بشكل فاعل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتأمين طرق الملاحة.

ونوه الأمين العام بالعلاقات اليمنية الأمريكية وحرصه على تعزيزها وتطويرها، وما تقدمه من دعم للحكومة، وكذا الشراكة في مكافحة الارهاب.

من جانبه أكد سفير الولايات المتحدة على دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته، ودعمها لاستعادة الدولة وفق المرجعيات الثلاث.

كما أكد حرصه على استمرار التواصل مع قيادة الاصلاح لتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا، مشيدا بدور الاصلاح في الحياة السياسية في اليمن ومساندته للمؤسسات الدستورية.

وأوضح السفير الأمريكي أن اتفاق الرياض شكل أهمية كبيرة في توحيد القوى اليمنية في مواجهة التحديات القائمة، معربا عن أمله في تحسن الوضع الأمني في عدن، وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

حضر اللقاء من الجانب الأمريكي مستشار الشئون السياسية والاقتصادية في السفارة كريستوفر دويتش.