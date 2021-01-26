ماذا يعني قرار الإعفاء الأخير الصادر من الخزانة الأمريكية بشأن الحوثيين؟

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مؤقتا"، بعض العقوبات المرتبطة بتصنيف إدارة سلفه دونالد ترامب، جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أصدرت ترخيصا لمدة شهر، يتيح بعض المعاملات المالية مع جماعة الحوثي، في أعقاب المخاوف الدولية من أن يؤدي قرار إدارة ترامب، إلى تفاقم الأزمة في اليمن.

وقالت الوزارة إنها "ستعفي بعض المعاملات التي ينخرط فيها الحوثيون من العقوبات الناتجة عن تصنيف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الجماعة منظمة إرهابية أجنبية في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري"، وفق وكالة "أسوشيتيد برس"، الثلاثاء.

وأضافت أن قرار الإعفاء سينتهي في 26 فبراير/ شباط المقبل، دون توضيح ما ستؤول إليه الأوضاع في الشهور المقبلة.

ويحمل قرار الإعفاء المؤقت من بعض العقوبات، رسالة طمأنة إلى الشركات والبنوك التي لها معاملات تجارية ومالية مع اليمن، وتعتمد بشكل أساسي على الواردات، والتي أعربت عن مخاوفها من الأضرار التي ستطولها من قرار تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".

يشار أن قرار إدارة بايدن بشأن الحوثيين لا يعد تراجعا عن قرار إدارة ترامب، لكنه يتفق مع سياسة مراجعة تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"، التي كشفت عنها وزارة خارجية بايدن، الجمعة الماضية.

وكانت وزارة الخزانة في ولاية ترامب، أصدرت قبل رحيلها قرارا بإعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين في "قائمة الإرهاب".

وأوضحت، في بيان سابق، أن الإعفاء يهدف إلى السماح للمنظمات الإغاثية، ومنها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بدعم المشروعات الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة في اليمن.