عاجل.. دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قالت وكالة رويترز قبل قليل ان دوي انفجار سمع في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح.

فيما تحدث وسائل إعلامية اخرى عن سماع دوي انفجار في الرياض، وسط أنباء عن اعتراض صاروخ باليستي.

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