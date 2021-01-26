تراجع أمريكي لصالح الحوثيين.. هل يلغي بايدن قرار ترمب؟

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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ترخيصا يسمح بالمعاملات المالية التي تشمل الحوثيين لغاية 26 فبراير القادم.
ووافقت الولايات المتحدة يوم الاثنين على جميع المعاملات المالية المتعلقة بجماعة الحوثي اليمنية للشهر المقبل في وقت قالت واشنطن انها تراجع قرار تصنيف إدارة ترامب للجماعة المتحالفة مع إيران كمنظمة إرهابية أجنبية.
ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المشاركة في العمليات التجارية إلى اليمن ، البلد التي تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات،وفق رويترز.
وصرحت وزارة الخزانة في اجابة عن سؤال متكرر على وجه التحديد أن البنوك الأجنبية لن تتعرض للعقوبات "إذا قامت عن سابق علم بإجراء أو تسهيل معاملة للحوثيين.
وقال بريان أوتول ، مسؤول سابق في وزارة الخزانة في عهد إدارة أوباما: "ان هذا الاجراء يحيد التأثير الكامل للتصنيف في حين يمنح إدارة بايدن فرصة لاتخاذ القرار من تلقاء نفسها بدلاً من التقيد بقرار مايك بومبيو".