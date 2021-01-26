أول تصريح قطري بعد المصالحة الخليجية بشأن الهحوم على الرياض

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، واعتبرتها "عملا خطيرا ضد المدنيين، الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

هذا و وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت جماعة الحوثيين تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير "هدف جوي معاد" أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.