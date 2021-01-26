فريق فني مختص ينفذ مهمة على سطح الكعبة خلال 40 دقيقة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، صورا قالوا إنها لفريق مختص نفذ مهمة فوق سطح الكعبة المشرفة.
وفي هذا الصدد، قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية للحرم المكي، محمد بن مصلح الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، قامت بتنظيف سطح الكعبة المشرفة.
وأضاف: "تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج، بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى وثم عملية التجفيف"، وفقا لموقع "المدينة".
وأشار الجابري، إلى أنه "تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها رئاسة شؤون الحرمين، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام".