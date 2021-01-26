في تطوارات مفاجئة ..الإمارات تعلن عن قرارات جديدة تخص إجراءات الإقامة والجنسية في البلاد

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أعلن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية في الإمارات.
وقال بن راشد في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم اعتماد "تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة، عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".
وأشار خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في 2021 بأبوظبي، إلى أن الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا.
وأكد بن راشد على اعتماد الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، منوها بأن 2020 كان عاما مفصليا في الاهتمام العالمي بالإمارات، مما يتطلب تفكيرا مختلفا وتعاملا جديدا لمواكبة ذلك الاهتمام