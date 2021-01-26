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الكشف عن تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي

الثلاثاء 26 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 كشفت وسائل إعلام مصرية، يوم الاثنين، تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم"، فإن الحالة الصحية لوائل الإبراشي مستقرة وفي تحسن مستمر، لكنه مازال متواجد داخل المستشفى دون تحديد موعد محدد لخروجه أو عودته لتقديم برنامج "التاسعة" مجددا على القناة الأولى".

وأضافت الصحيفة المصرية، أنه "تمت السيطرة على الأضرار التي سببها الفيروس في نصف الرئة وتمت معالجتها، وتحسنت نسبة الأكسجين بعد إزالة جهاز التنفس الصناعي، إلا أن نتيجة العينة مازالت إيجابية حتى الآن، وسيخضع لمسحة جديدة خلال أيام".

كان وائل الإبراشي، أعلن إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه لبرنامج التاسعة وأبرزها الكحة على الهواء

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