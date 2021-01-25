مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة الخميس المقبل

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تشهد سماء مكة المكرمة، الخميس المقبل، ظاهرة فلكية نادرة؛ حيث سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة، وذلك بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.

وهذا التعامد هو الأول خلال 2021، حيث سيصل القمر لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة (العاشرة و16 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة)، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة قوله: "إن القمر عند الساعة الـ12 و43 دقيقة و34 ثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة، سيكون على ارتفاع 89.57.46 درجة، وقرصه مضاء بالكامل بنسبة 99.9% وعلى مسافة 381.125 كيلومتراً".

وأشار إلى أنه "بعد التعامد سيظل القمر مشاهداً في السماء، لبقية الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة".

وأكد أبو زاهرة أن "ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة".

كما أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية - بحسب أبو زاهرة - في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء.