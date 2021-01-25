آخر الاخبار

مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة الخميس المقبل إعلان هام من الجوازات السعودية لليمنيين المقيمين في اراضيها حرب إماراتية لانتزاع ”شريان الشرعية الوحيد“.. ”بن عديو“ يتبنى المواجهة والرئاسة تحسم موقفها الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية عبدالعزيز جباري: غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثيين ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”بن دغر“ ونائبيه ويؤكد ان مجلس الشورى سيشكل ”رافداً مهماً للشرعية“ المسلسل العملاق الذي تفوق على قيامة أرطغرل وزير الأوقاف من محافظة عدن يفتح ملف المعهد العالي للتوجيه والإرشاد أول امرأة مسلمة تتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة تعرف عليها

إعلان هام من الجوازات السعودية لليمنيين المقيمين في اراضيها

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير
عدد القراءات 795

اعلنت الجوازات السعودية اليوم الاثنين البدء في استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في اراضيها، المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

 

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" عن مديرية الجوازات ان "التوجيهات السامية" قضت بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءاً من 8 نوفمبر 2020 الماضي، مع اتاحة السداد لمدة 20 يوماً، ابتداء من اليوم الاثنين 25 يناير حتى السبت 13 فبراير المقبل.

 

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آلياً بعد سداد الرسوم المستحقة، بينما سيتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

إقراء أيضاً
حرب إماراتية لانتزاع ”شريان الشرعية الوحيد“.. ”بن عديو“ يتبنى المواجهة والرئاسة
عبدالعزيز جباري: غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثي
”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”بن دغر“ ونائبيه ويؤكد ان مجلس الشورى سيشكل ”رافداً مهما
وزير الأوقاف من محافظة عدن يفتح ملف المعهد العالي للتوجيه والإرشاد
بريطانيا: نريد أن يكون الرئيس والحكومة في صنعاء لا نريد عاصمة مؤقتة وغير ذلك
اللواء سلطان العرادة يناقش مع رئيس بعثة الهجرة الدولية ملفات الوضع الإنساني بمأر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس