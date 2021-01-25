إعلان هام من الجوازات السعودية لليمنيين المقيمين في اراضيها

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

عدد القراءات 795

اعلنت الجوازات السعودية اليوم الاثنين البدء في استقبال طلبات تمديد "هوية زائر" لليمنيين المقيمين في اراضيها، المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" عن مديرية الجوازات ان "التوجيهات السامية" قضت بالتمديد لمدة ستة أشهر بدءاً من 8 نوفمبر 2020 الماضي، مع اتاحة السداد لمدة 20 يوماً، ابتداء من اليوم الاثنين 25 يناير حتى السبت 13 فبراير المقبل.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن التمديد سيكون آلياً بعد سداد الرسوم المستحقة، بينما سيتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.