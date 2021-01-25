الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت الإمارات، اليوم الاثنين، بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل، مؤكدة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع تل أبيب بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف البيان أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19"، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".