آخر الاخبار

مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة الخميس المقبل إعلان هام من الجوازات السعودية لليمنيين المقيمين في اراضيها حرب إماراتية لانتزاع ”شريان الشرعية الوحيد“.. ”بن عديو“ يتبنى المواجهة والرئاسة تحسم موقفها الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية عبدالعزيز جباري: غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثيين ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”بن دغر“ ونائبيه ويؤكد ان مجلس الشورى سيشكل ”رافداً مهماً للشرعية“ المسلسل العملاق الذي تفوق على قيامة أرطغرل وزير الأوقاف من محافظة عدن يفتح ملف المعهد العالي للتوجيه والإرشاد أول امرأة مسلمة تتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة تعرف عليها

الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 206

 

أصدرت الإمارات، اليوم الاثنين، بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل، مؤكدة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع تل أبيب بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

 

وأضاف البيان أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19"، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

إقراء أيضاً
الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية
أول امرأة مسلمة تتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة تعرف عليها
واشنطن بوست تكشف واحدة من كبرى فضائح الجنس والعبودية تقف ورائها الامارات عبر بواب
جو بايدن يبدأ حكمه لأمريكا والعالم من الكنيسة… ماذا لو فعلها حاكم مسلم؟
سلطان عُمان يصدر مراسيم سلطانية هامة وتعيينات عسكرية رفيعة
أمير الكويت يصدر قرارات حول تشكيل الحكومة الجديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس