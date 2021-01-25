الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن، مساء اليوم الاثنين، في السعودية عن وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، وفق ما ذكرت مواقع محلية وأفراد من الأسرة الحاكمة.

ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الأميرة الراحلة عبر تغريدة جاء فيها: ”ننعى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته، ونتقدم بالعزاء لابنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه، ولأبناء وبنات الملك سعود وأسرته جمعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“ .

كما نعى أمراء سعوديون الأميرة طرفة، حيث كتب فهد بن عبدالعزيز بن بندر في تغريدة يقول: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر لعمتي طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز وأسكنها الجنة وثبتها عند السؤال“.

بدوره، قال محمد بن عبدالرحمن: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم خالتي طرفة بنت سعود بنت عبدالعزيز واغفر لها وتجاوز عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأسكنها فسيح جناتك“.

وقدم إعلاميون ومواطنون سعوديون التعازي لعائلة الأميرة الراحلة، وكتب نادر المنصور في تغريدة: ”خالص العزاء للأخوة الأعزاء أصحاب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، وعموم آل سعود الكرام بوفاة عمتهم المغفور لها بإذن الله الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ويتوقع أن يُصدر الديوان الملكي السعودي بيانا رسميا ينعى فيه الراحلة.

وقالت حسابات سعودية على موقع ”تويتر“ إن الأميرة طرفة هي والدة الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي.