عبدالعزيز جباري: غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثيين

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، أنه غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يتوقف الدعم الإيراني المقدم لمليشيا الحوثي.

وأضاف إن الإمارات تقوم بدور سلبي في اليمن، وتعبث بكثير من الملفات.

وخلال لقاء عبر قناة الجزيرة قال جباري، إن دور السعودية والإمارات في اليمن سلبي من خلال ارتكاب الكثير من الأخطاء، ولم يعد هناك جدوى من تعليق الآمال على التحالف.

وأشار إلى أن من المهم وقف الحرب في اليمن، والتوصل إلى سلام دائم.