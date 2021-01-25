”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”بن دغر“ ونائبيه ويؤكد ان مجلس الشورى سيشكل ”رافداً مهماً للشرعية“

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر، الإثنين 25 يناير/كانون الثاني، إن تفعيل مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي سيشكل رافداً مهماً للشرعية، باعتبار أن القرارات الاستراتيجية والتشريعية والرقابية تصدر عن غرفتين ومؤسستين هامّتين هما مجلسي النواب والشورى.

جاء ذلك خلال لقائه، برئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر ونائبيه عبدالله محمد ابو الغيث ووحي طه أمان، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والدور الوطني المنوط بمجلس الشورى كأحد الركائز الهامة لسلطات البلد، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ونوه نائب الرئيس إلى الدور الدستوري والقانوني الهام لمجلس الشورى، مشيراً الى تأكيد الرئيس هادي بأن المجلس سيحظى كمؤسسة وأعضاء بكامل الدعم والرعاية والاهتمام.

وهنأ نائب الرئيس، الدكتور بن دغر وأبو الغيث وأمان بنيلهم ثقة القيادة السياسية وتعيينهم في هيئة رئاسة مجلس الشورى، متمنياً لهم التوفيق والسداد لما فيه خدمة اليمن وشرعية اليمنيين وانتصار قضيتهم العادلة في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والوصول لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم.

وتطرق محسن إلى الأعمال التخريبية والممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي "وزعزعتها لأمن اليمن واستقرار المنطقة من قتل وتشريد واستهداف متكرر للأعيان المدنية وتهديد بالغ الخطورة للممرات المائية والسلم الدولي"، مؤكداً بأن "تلك الجرائم وغيرها تضع جماعة الحوثي على رأس قائمة الجماعات الإرهابية العنصرية وأكثرها تطرفاً وإجراماً" وفقاً للوكالة.