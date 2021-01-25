المسلسل العملاق الذي تفوق على قيامة أرطغرل

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استطاعت الدراما التركية التاريخية جذب المشاهدين اليها، ليس في تركيا فقط بل في جميع انحاء العالم، وظهر ذلك واضحاً من الشعبية الكاسحة التي حققها مسلسل "قيامة أرطغرل"، والذي تم بيعه إلى أكثر من 85 دولة.

هذا الأمر شجع صناع الدراما التركية على تقديم مزيد من الإنتاجات التاريخية، وكان آخرها مسلسل" نهضة السلاجقة العظمى" الذي بدأ عرضه بدأ عرضه في 28 سبتمبر 2020 ، واستطاع منذ الدقائق الأولى أن يستحوذ على انتباه المشاهدين الأتراك، والعرب،.

يحكي المسلسل قصة السلطان ملك شاه، أحد أشهر سلاطين الدولة السلجوقية، ولقب بالسلطان العادل، وتجري أحداثه في فترة حكم السلاجقة، التي استمرت 157 عاماً بدءاً من 1037 حتى 1194 ميلادية.

وتميز العمل بالإنتاج الضخم وبراعة الإخراج، وخصوصاً في المعركة التي كانت في بداية الحلقة الأولى، حيث تميزت بالتصوير السينمائي المبهر، وتعتبر أطول معركة في تاريخ الدراما التركية وهي التي دارت بين السلطان ألب أرسلان والصليبيين، واستغرق التحضير لها شهرين وصورت على مدة ثمانية أيام وشارك فيها 45 بهلواناً و400 كومبارس وخضعوا لتدريبات قاسية لمدة 15 يوماً.

كما تصدر المسلسل محركات البحث، وتفوق على مسلسل"قيامة أرطغرل" ، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدات في الدراما التركية.

فقد تخطى "نهضة السلاجقة العظام" حاجز العشرة ملايين مشاهدة فور عرضه في الموقع الرسمي للقناة، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ الدراما التركية، ولا حتى مسلسل "قيامة أرطغرل" حتى بعد سنوات من عرضه.

بعد الحلقة الأولى تصدرت الجملة التي قالها السلطان ألب أرسلان لحظة وفاته "لا تتركوا الحرمين بيد الغرباء، حافظوا على القدس" مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها المتابعون العرب غامزين من قناة معاهدة السلام التي وقعت مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل.

حسن الصباح

يصور المسلسل الصراع بين السلاجقة وحسن الصباح، زعيم فرقة "الحشاشين" التي تنتمي للطائفة الاسماعيلية واشتهرت بالاغتيالات لشخصيات مهمة، وهدفها نشر العقيدة الباطنية خدمة للفاطميين.

وحظي ظهور حسن الصباح في الإعلان الأول للمسلسل بإعجاب المشاهدين نظراً لشعبية الممثل الذي يؤدي هذا الدور، إذ وقع الاختيار على الممثل غوركان أويكون الشهير بميماتي في مسلسل "وادي الذئاب" ليجسد شخصيته ويشكل ثنائياً محبوباً مع مراد غريب آغا أوغلو الذي جسد دور سعد الدين كوباك في مسلسل "قيامة أرطغرل"، ولقي المشهد الذي جمعهما إعجاب المشاهدين.

بناء هضبة الأناضول

استغرقت كتابة العمل ثلاث سنوات، وكان يحمل اسم "نظام العالم" ثم تغير إلى "نهضة السلاجقة العظمى (أو العظام)، واستغرق التحضير للمسلسل عاماً كاملاً، وخضع الممثلون لتدريبات على استخدام السيف وركوب الخيل والرماية، واستقدم فريق كازاخستاني لتنفيذ المعارك.

وتم بناء هضبة الأناضول كما كانت في تلك الفترة على مساحة 50 ألف متر مربع، وبنيت فيها القلعة البيزنطية ومدينة أصفهان ومدينة شلمزار ومقر قبيلة كينيك وقبيلة السلاجقة، وصنعت 5000 قطعة من الأزياء و3500 قطعة من الإكسسوارات التي تعود إلى تلك الفترة في ورش أزياء خاصة.

المسلسل من بطولة بوغرا غورسي الذي يجسد شخصية ملك شاه، ومحمد أوزغور بدور نظام الملك، وإيكين كوتش بدور السلطان سنجر وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة العظام وخديجة شنديل بدور تركان خاتون. الموسيقى التصويرية من تأليف الموسيقار جوكهان كيردار الذي برز من أعماله موسيقى مسلسلسل "وادي الذئاب" و"ابنة السفير".