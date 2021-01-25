وزير الأوقاف من محافظة عدن يفتح ملف المعهد العالي للتوجيه والإرشاد

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد عيضة شبيبة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، أوضاع المعهد وأهمية ترميم فرعه في عدن وإعادة فتحه.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار رباش، أكد وزير الأوقاف على أهمية إعادة فتح المعهد، للاضطلاع بدوره الإرشادي، وبناء مخرجات مؤهلة علميا وأكاديميا من المرشدين والمرشدات.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول أوضاع المعهد، وما يحتاجه من إمكانايات وميزانية لإعادة ترميمه وتهيئته للدراسة، بعد أن تضرر إثر احتلاله من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية عند هجومها على عدن في مارس 2015م. وذلك لتقديمها الى جهات المعنية للبدء في أعمال الترميم والتهيئة للإفتتاح.

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالمعهد، وتوفير الاحتياجات اللازمة له لإعادة دوره الإرشادي والارتقاء به، بما يواكب النهضة التعليمية الحديثة، لتخريج جيل متسلح بالوسطية والاعتدال، ومؤهل وفق المعايير الأكاديمية بما يحفظ حقوقه الخاصة بالتوظيف.

بدوره نوه عميد المعهد، بالاهتمام الذي يبديه الوزير من أجل استعادة دور المعهد التنويري، وما يقوم به من خدمات جليلة في التأهيل والتدريب والبناء الأكاديمي للمرشدين والمرشدات.