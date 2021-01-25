عبدالعزيز جباري: غير مرحب بإعلان الإدارة الأمريكية إعادة النظر بشأن تصنيف الحوثيين ”علي محسن الأحمر“ يلتقي ”بن دغر“ ونائبيه ويؤكد ان مجلس الشورى سيشكل ”رافداً مهماً للشرعية“ المسلسل العملاق الذي تفوق على قيامة أرطغرل وزير الأوقاف من محافظة عدن يفتح ملف المعهد العالي للتوجيه والإرشاد أول امرأة مسلمة تتبوأ منصب المدعي العام في الولايات المتحدة تعرف عليها ماذا سيحدث للذهب في الشهور المقبلة؟ واشنطن بوست تكشف واحدة من كبرى فضائح الجنس والعبودية تقف ورائها الامارات عبر بوابتي دبي ودمشق بريطانيا: نريد أن يكون الرئيس والحكومة في صنعاء لا نريد عاصمة مؤقتة وغير ذلك تغييرات كبرى في غوغل .. تعرف عليها اللواء سلطان العرادة يناقش مع رئيس بعثة الهجرة الدولية ملفات الوضع الإنساني بمأرب
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد عيضة شبيبة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، أوضاع المعهد وأهمية ترميم فرعه في عدن وإعادة فتحه.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار رباش، أكد وزير الأوقاف على أهمية إعادة فتح المعهد، للاضطلاع بدوره الإرشادي، وبناء مخرجات مؤهلة علميا وأكاديميا من المرشدين والمرشدات.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول أوضاع المعهد، وما يحتاجه من إمكانايات وميزانية لإعادة ترميمه وتهيئته للدراسة، بعد أن تضرر إثر احتلاله من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية عند هجومها على عدن في مارس 2015م. وذلك لتقديمها الى جهات المعنية للبدء في أعمال الترميم والتهيئة للإفتتاح.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالمعهد، وتوفير الاحتياجات اللازمة له لإعادة دوره الإرشادي والارتقاء به، بما يواكب النهضة التعليمية الحديثة، لتخريج جيل متسلح بالوسطية والاعتدال، ومؤهل وفق المعايير الأكاديمية بما يحفظ حقوقه الخاصة بالتوظيف.
بدوره نوه عميد المعهد، بالاهتمام الذي يبديه الوزير من أجل استعادة دور المعهد التنويري، وما يقوم به من خدمات جليلة في التأهيل والتدريب والبناء الأكاديمي للمرشدين والمرشدات.