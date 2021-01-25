اللواء سلطان العرادة يناقش مع رئيس بعثة الهجرة الدولية ملفات الوضع الإنساني بمأرب

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن كريستا روتنستاينر، الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة ودور المنظمات الأممية في تلبية احتياجات النازحين والتخفيف من معاناتهم في هذه المرحلة.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، أكد المحافظ العرادة أهمية تحويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها المحافظة مع شركاء العمل الإنساني الى واقع ملموس وتوجيه التدخلات في المسارات المطلوبة بشكل فعال ومثمر للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف.. داعيا إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة بما يلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية للنازحين في ظل استمرار النزوح إلى المحافظة بسبب ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين في المحافظات التي تسيطر عليها.

وأشاد محافظ مأرب بالدور الإنساني لمنظمة الهجرة الدولية وشركائها المحليين والدوليين في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية.. مبدياً استعداد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية للتعاون مع كل المنظمات للتغلب على كثير من الإشكالات والعوائق التي تواجهها.

من جانبها عبرت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية ، عن امتنان منظمة الهجرة للسلطة المحلية بمأرب على تعاونها المستمر مع مكتبها بمأرب ..مشيدة بمستوى الشراكة الإنسانية معها في مختلف المجالات.

وتطرقت، إلى مسار العمل على إنشاء المركز الإنساني المتقدم في المحافظة وخطط تطوير العمل الإنساني للمنظمات الأممية في مأرب إلى المستوى المطلوب.. مستعرضة أهم المشاريع التي ينفذها مكتب الهجرة في محافظة مأرب والذي يعتبر حاليا من أكبر مكاتبها في اليمن بشكل عام.

حضر اللقاء مدير مكتب منظمة الهجرة في مأرب آندرس هاجولاند.