انفجار عنيف يهز العاصمة عدن

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هز انفجار عنيف، اليوم الاثنين، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت بسوق شعبي في منطقة انماء بالمنصورة، الطريق الذي يربط مديرية البريقا بالمنصورة، وهو نفس الطريق الذي يؤدي إلى مقر قيادة التحالف العربي بعدن.
ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات.
ويعد مكان الانفجار خط مرور للعديد من القيادات العسكرية والأرتال التابعة للتحالف.