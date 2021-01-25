انفجار عنيف يهز العاصمة عدن

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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هز انفجار عنيف، اليوم الاثنين، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت بسوق شعبي في منطقة انماء بالمنصورة، الطريق الذي يربط مديرية البريقا بالمنصورة، وهو نفس الطريق الذي يؤدي إلى مقر قيادة التحالف العربي بعدن.

ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات.

ويعد مكان الانفجار خط مرور للعديد من القيادات العسكرية والأرتال التابعة للتحالف.