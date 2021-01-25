وفاة الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي بشكل مفاجئ ووزيرة الصحة المصرية تكشف الأسباب

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كشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن السبب الرئيسي لوفاة الداعية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قائلة إنه يعود لتأخر الابلاغ عن تدهور صحتها.
وقالت الوزيرة المصرية خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب: "لجأت الكحلاوي للمستشفى في حالة متأخرة، وتم إرسال طاقم طبي صباح اليوم، وكانت حالتها سيئة للغاية".
وحذرت الوزيرة المصرية كبار السن: "أي شخص بعد سن الخمسين عاما لو عنده مرض مزمن لازم يدخل المستشفى في بداية الأعراض لفيروس كورونا، ليتم شفاؤه قبل تأخر الحالة".
وأضافت أن أي شخص يبلغ أكثر من 65 سنة في الغالب يعاني من أمراض مزمنة وعليه التوجه إلى أقرب مستشفى للتسجيل في أخذ لقاح كورونا، لافتة إلى أن اللقاح اختياري لأي طبيب، وأكثر من 30% من الأطباء وافقوا على أخذ اللقاح المضاد لكورونا.