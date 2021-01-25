عاجل: نتائج لقاء الرئيس هادي بمحافظ شبوة والتوجيهات التي أصدرها وماذا قال عن ميناء قنا؟

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، بجملة المشاريع الخدمية والتنموية، التي شهدتها محافظة شبوة خلال فترة وجيزة من الزمن، وذلك لخدمة أبناء المحافظة، التي عانت طويلاً من الحرمان في مشاريع البنى الخدمية والأساسية.

وأكد الرئيس خلال استقباله اليوم محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، اهتمام الدولة بمحافظة شبوة لأهميتها الوطنية والتنموية ومواقف أبنائها المشرفة مع الوطن في مختلف المراحل والمنعطفات والظروف.

وقال رئيس الجمهورية: "ستحظى محافظة شبوة بالمزيد من الاهتمام والدعم على كافة الأصعدة التنموية والخدمية".. موجهاً الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية من أجل تجاوز مختلف التحديات والصعوبات.

وأشاد الرئيس، بجملة الإنجازات المحققة من قبل السلطة المحلية بشبوة بقيادة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، والتي يأتي في طليعتها إنشاء ميناء قنا الذي يعد شرياناً هاماً لشبوة والمحافظات المجاورة.. موجهاً الحكومة والجهات المختصة بتسهيل إجراءات العمل في الميناء خدمة للاقتصاد الوطني.

كما وجه ، باعتماد هيئة مستشفى عتق كهيئة طبية وتعليمية فضلاً عن اعتماد جامعة شبوة وغيرها من المشاريع الحيوية.. مؤكداً اهتمامه بتلبية متطلبات أبناء المحافظة بما يؤسس للدولة الاتحادية التي ينشدها كافة ابناء الشعب اليمني دولة العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

من جانبه عبر محافظ شبوة عن سروره بهذا اللقاء.. مثمناً اهتمام ومتابعة الرئيس الدائمة بشبوة كغيرها من محافظات الوطن والوقوف على احتياجاتها وتذليل صعوباتها.

واكد دعم شبوة لمسيرة البناء والتحول التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إطار اليمن الاتحادي الجديد وفي ظل قيادة الدولة الرشيدة.

واستعرض محافظ شبوة، جملة المشاريع التي نالتها المحافظة خلال هذه الفترة والتي وصلت الى نحو 201 مشروعاً تم تنفيذها بتمويل محلي من نسبة مخصصات المحافظة من مبيعات النفط المنتج و184 مشروعاً بدعم حكومي وتوجيهات رئيس الجمهورية.. مؤكداً مواصلة الجهود خدمة للمحافظة وابنائها والوطن بشكل عام،وفق وكالة سبأ.

وامس الأحد قال مصدر مقرب من محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، إن زيارة المحافظ الحالية للمملكة العربية السعودية الغرض منها اللقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح المصدر في تصريح لمأرب برس أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع رئيس الجمهورية بمستجدات الأوضاع في المحافظة عن قرب.

ووصل المحافظ بن عديو يوم السبت الى الرياض في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.