أسرار عجيبة لم تكن تعرفها من فوائد شرب الماء بهذا المقدار يومياً سفير بريطانيا يطلق تصريحات قوية تثير الذعر في صفوف المليشيات الحوثية حول عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء أمير الكويت يصدر قرارات حول تشكيل الحكومة الجديدة صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافي الموسم بإنجلترا أجتماع خامس بين وفد الشرعية والمليشيات الحوثية لتبادل الأسرى في عمان وبشائر الخير تلوح في الأفق كسر أعنف هجوم ومصرع قيادي بارز للمليشيات الحوثية في الحديدة وعشرات القتلى والجرحى في صفوفها لماذا هذه 7 أطعمة مهمة وضرورية لمرضى السكري انفجار الوضع عسكرياً وقصف مدفعي متبادل هو الأعنف في تاريخ البلاد بايدن يفاجئ الجميع في أول قرارات يصدرها بمنع حظر دخول أمريكا على القادمين من عشرات الدول هذه العوامل الخمسة وراء زيادة وزنك في الشتاء
قال السفير البريطاني مايكل آرون إن بلاده تريد أن ترى الرئيس اليمني في صنعاء، وإنها لا تريد رؤية وجود عاصمة مؤقتة، وذلك في سياق حديثه حول اهتمام لندن بعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة اليمنية، مشيراً إلى أن المشاورات السياسية أفضل سبيل لحل الأزمة اليمنية.
وبسؤاله عن انتقادات مواطنين يمنيين له أو للمملكة المتحدة بدعم الحوثيين، قال آرون: «كثير من الناس يتهمني لاقتراحي مفاوضات مع الحوثيين أنني معهم، على العكس أريد أن تعود الحكومة بقوة في صنعاء، وأن تكون مشتركة، بما في ذلك الحوثيون».
ويرى الدبلوماسي البريطاني أن استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن، مضيفاً أن «الحوثيين يغيّرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها