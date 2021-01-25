سفير بريطانيا يطلق تصريحات قوية تثير الذعر في صفوف المليشيات الحوثية حول عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء

الإثنين 25 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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قال السفير البريطاني مايكل آرون إن بلاده تريد أن ترى الرئيس اليمني في صنعاء، وإنها لا تريد رؤية وجود عاصمة مؤقتة، وذلك في سياق حديثه حول اهتمام لندن بعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة اليمنية، مشيراً إلى أن المشاورات السياسية أفضل سبيل لحل الأزمة اليمنية.

وبسؤاله عن انتقادات مواطنين يمنيين له أو للمملكة المتحدة بدعم الحوثيين، قال آرون: «كثير من الناس يتهمني لاقتراحي مفاوضات مع الحوثيين أنني معهم، على العكس أريد أن تعود الحكومة بقوة في صنعاء، وأن تكون مشتركة، بما في ذلك الحوثيون».

ويرى الدبلوماسي البريطاني أن استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن، مضيفاً أن «الحوثيين يغيّرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها