أمير الكويت يصدر قرارات حول تشكيل الحكومة الجديدة

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أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب أمر أميري أصدره وبثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكان أمير الكويت أصدر أمراً أميرياً، الاثنين الماضي، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وتكليفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاءت استقالة رئيس الحكومة إثر استقالة الوزراء بسبب «ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة».
وكان 3 نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، تقدموا بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي هذا الطلب بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا من أصل 50 يؤيدون استجواب رئيس الحكومة، وهو ما دفعها إلى تقديم استقالتها.