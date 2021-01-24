هذه العوامل الخمسة وراء زيادة وزنك في الشتاء

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 292

كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من العوامل تتسبب في زيادة الوزن خلال فصل الشتاء.

وأرجعت اختصاصية التغذية نورهان ناصر، ما يلاحظه خبراء التغذية من زيادة الوزن خلال برودة الشتاء إلى 5 أسباب، بحسب صحيفة "النهار".

وجاءت الأسباب كالتالي:

اكتئاب الشتاء

غالبا يبدأ ما يطلق عليه اكتئاب الشتاء، إثر انتهاء فترة الأعياد والعودة للحياة الطبيعية والطقس البارد.

ويؤثر هذا على هرمونات الجسم، وخاصة السيروتونين الذي يلعب دورا هاما في عملية تنظيم الحالة المزاجية، وقد تقل معدلاته بسبب قصر النهار، ما يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب.

ولمواجهة هذا الاكتئاب يقبل الأشخاص على تناول الكربوهيدرات إضافة إلى الشوكولاتة، الأمر الذي يؤدي لزيادة الوزن.

قلة الحركة

يشهد فصل الشتاء قلة في الحركة، حيث يفضل الكثيرون المكوث في المنزل وتناول المشروبات الساخنة ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

زيادة الرغبة في تناول الطعام

في فصل الشتاء، تزداد عملية الأيض لحرق المزيد من الطاقة، والحفاظ على درجة حرارة الجسم وهو ما يعني تناول كمية أكبر من الطعام لتلبية حاجة الجسم.

عدم التعرض للشمس

تكشف الأبحاث أن نقص فيتامين "د" يتسبب في اكتساب الوزن. وخلال الشتاء، ينخفض مستوى هذا الفيتامين بسبب عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس.

قلة شرب الماء

تتسبب قلة شرب الماء في الشتاء في خفض معدل الأيض في الجسم، ما يؤدي إلى اكتساب بعض الكيلوغرامات نتيجة الطقس البارد.