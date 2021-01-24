الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه البرلماني اليمني والقيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر عدة رسائل لاذعه لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "بايدن"وذلك عقب مساعي ادارة الاخير التراجع عن قرار تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية.

واعتبر الشيخ حميد الأحمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"على ان اي تراجع من قبل ادراة "بايدن" عن هذا التصنيف يُعد موافقة ومشاركة في جرائم المليشيات الحوثية بحق ابناء اليمن ...قائلًا :«على إدارة بايدن أن لا تتعامل مع تصنيف الحوثي كحركة إرهابية من باب المكايدة السياسية مع إدارة ترامب التي فقدت مصداقيتها بتأخرها الكبير في هذا التصنيف واي تراجع الآن عن هذا التصنيف يُعد موافقة ومشاركة في جرائم هذه الجماعة الإرهابية بحق اليمن واليمنيين»

وتابع الشيخ الأحمر في تغريدة أخرى «اذا كانت إدارة ترامب قد فقدت مصداقيتها بتأخرها الكبير في تصنيف إرهاب الحوثي فمصداقية إدارة بايدن اليوم على المحك وعلى الديمقراطيين أن لا ينسوا أن إنقلاب الحوثي على الشرعية تم تحت سمعهم وبصرهم وبتسهيل منهم وبقية القوى الغربية النافذة»

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد تحدث يوم الجمعة الماضية بإن الوزارة بدأت مراجعة قرار ادارة ترامب تصنيف مليشيات الحوثي الإرهابية منظمة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإتمام العملية واتخاذ قرار بحسب "رويترز".

وصنفت الإدارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، وفرضت عليها عقوبات دخلت حيّز التنفيذ قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.