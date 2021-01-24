"الإرهاب" يضرب العراق مجدداً.. البصمة لـ"داعش" فما علاقة إيران؟ «الشيخ حميد الأحمر» يوجه عدة رسائل لاذعة لإدارة "بايدن"بشأن قرار تصنيف "الحوثيين" كحركة إرهابية اليوتيوب يبدأ إجراءات التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية العلماء يحلون لغزا عمره 100 عام حول أخطر أمراض العصر إدارة "بايدن" تعلن موقفها من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية مقتل شابة سعودية تدعى قمر علي يد أحد أقربائها يصدم المملكة حرمان خمسة أندية سعودية من شهادة الكفاءة المالية آثار تربية الأطفال على لغتين مختلفتين تكشفها أحدث الدراسات لاعب تركي يتعرض لإصابة هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة أكثر من 200 ريال فارق صرف بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف اليوم
وجه البرلماني اليمني والقيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر عدة رسائل لاذعه لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد "بايدن"وذلك عقب مساعي ادارة الاخير التراجع عن قرار تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية.
واعتبر الشيخ حميد الأحمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"على ان اي تراجع من قبل ادراة "بايدن" عن هذا التصنيف يُعد موافقة ومشاركة في جرائم المليشيات الحوثية بحق ابناء اليمن ...قائلًا :«على إدارة بايدن أن لا تتعامل مع تصنيف الحوثي كحركة إرهابية من باب المكايدة السياسية مع إدارة ترامب التي فقدت مصداقيتها بتأخرها الكبير في هذا التصنيف واي تراجع الآن عن هذا التصنيف يُعد موافقة ومشاركة في جرائم هذه الجماعة الإرهابية بحق اليمن واليمنيين»
وتابع الشيخ الأحمر في تغريدة أخرى «اذا كانت إدارة ترامب قد فقدت مصداقيتها بتأخرها الكبير في تصنيف إرهاب الحوثي فمصداقية إدارة بايدن اليوم على المحك وعلى الديمقراطيين أن لا ينسوا أن إنقلاب الحوثي على الشرعية تم تحت سمعهم وبصرهم وبتسهيل منهم وبقية القوى الغربية النافذة»
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد تحدث يوم الجمعة الماضية بإن الوزارة بدأت مراجعة قرار ادارة ترامب تصنيف مليشيات الحوثي الإرهابية منظمة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإتمام العملية واتخاذ قرار بحسب "رويترز".
وصنفت الإدارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية، وفرضت عليها عقوبات دخلت حيّز التنفيذ قبل يوم واحد من تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.