اليوتيوب يبدأ إجراءات التعامل مع الحوثيين كمنظمة إرهابية

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حذف موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" 7 قنوات على الأقل تابعة لميليشيات الحوثي، وذلك عقب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وحذف الموقع قنوات "فرقة أنصار الله" و"الإعلام الحربي" و"زوامل أنصار الله"، و"المسيرة مباشر" و"هنا المسيرة" و"زوامل وأناشيد" و"وحدة الإنتاج الفني".
وقال الموقع إنه تم "حذف القنوات بشكل نهائي بعد مراجعة محتوياتها" حيث تبين له أنها "تتضمن مخالفات جسيمة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو" قد أخطر الكونغرس بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم واحد من مغادرة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" البيت الأبيض.