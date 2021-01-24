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مقتل شابة سعودية تدعى قمر علي يد أحد أقربائها يصدم المملكة

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-ارم نيوز
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خطف الحديث عن جريمة قتل شابة سعودية تدعى قمر، اهتمام آلاف المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، على الرغم من تضارب المعلومات حول تفاصيل القضية.

وبدأت قصة قمر بالحديث عن اختفائها منذ أيام ومطالب للجهات الرسمية بالبحث عنها، قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليها مقتولة وفق تغريدات منسوبة لحساب شابة أخرى تدعى منال، وتزعم أنها شقيقة قمر.

ولدى السعودية وحدة حكومية متخصصة بتلقي بلاغات العنف الأسري وتوفير الحماية للنساء، لكنها تتلقى انتقادات من قبل بعض نشطاء وناشطات الدفاع عن حقوق النساء في المملكة، تتعلق بعدم القدرة على توفير حماية فعلية للنساء اللاتي يلجأن إليها.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الشرطة حول حقيقة ما جرى، إذ يتم تأخير صدور مثل تلك البيانات ،في العادة، لاعتبارات أمنية تتعلق بمجريات التحقيق أحيانا أو القبض على المجرمين، لكن المملكة تحكم بالإعدام على من يدانون بجرائم القتل العمد.

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