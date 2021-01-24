حرمان خمسة أندية سعودية من شهادة الكفاءة المالية

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أعلنت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، فشل أندية الاتحاد والنصر والباطن والاتفاق والوحدة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية، وبالتالي حرمانها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية حسب اشتراط الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكانت اللجنة حرمت 5 أندية، على رأسها النصر والاتحاد، من التعاقدات، مع منحها مهلة لفترة حتى 21 من يناير الجاري، لسداد الديون من أجل منحهم الكفاءة المالية.
ونجح 11 ناديًا وهي: ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب،الأهلي، الهلال، في استخراج الشهادة، وفق ما أعلن يوم الـ 7 من يناير الجاري.
واستطاع نادي النصر وخلال فترة المهلة تسديد 10 ملايين ريال، بينما سدد نادي الاتحاد مليوني ريال، وسدد نادي الوحدة مليوني ريال، فيما سدد الاتفاق نحو 300 ألف ريال، والباطن نحو 400 ألف ريال، وذلك وفق البيان الصادر من اللجنة.
إلى ذلك، كشف خالد الناصر، المتحدث الرسمي لنادي الاتفاق، عن أن عدم حصول ناديه على شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية يعود لوجود مستحقات على نادي الاتفاق لأندية داخلية وخارجية، وفضّل ناديه أن يقدم التزاماته تجاه لاعبيه والعاملين فيه على تسديدها. وقال لـ“الرياضية”: “المستحقات لنادي الاتفاق المحلية والخارجية، ساهمت في عدم قدرة النادي على استيفاء كافة الشروط للحصول على شهادة الكفاءة المالية، والنادي ليست لديه نية تغيير عناصره أو تسجيل أسماء جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية”.
إلى ذلك، حاولت “الرياضية” التواصل مع إدارات النصر والاتحاد والباطن والوحدة، من أجل التعليق على قرار المنع من قبل لجنة الكفاءة المالية، إلا أن كل الاتصالات لم يتم الرد عليها.