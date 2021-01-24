لاعب تركي يتعرض لإصابة هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة

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تعرض الأرجنتيني، دييغو بيروتي، المحترف في صفوف نادي فنربخشة التركي لكرة القدم، لإصابة في الركبة، هي الأولى من نوعها في عالم الرياضة.
ووفقا للمدير الرياضي للفريق التركي، إيمري بيليزولو، فإن اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم لفنربخشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من روما "يعاني من تمزق شبه كامل في مفصل الركبة".
وتعرض بيروتي لهذه الإصابة خلال مشاركته مع فريقه في مباراة "الديربي" أمام بشيكتاش نهاية شهر نوفمبر الماضي.
ولا يوجد سوى ثماني حالات لهذا النوع من الإصابة في العالم بأسره، سبع منها كانت بسبب حوادث سير.
ويتوقع أن يغيب بيروتي عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و8 أشهر، إذا وافق على الخضوع لعملية جراحية في ركبته.