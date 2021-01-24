أكثر من 200 ريال فارق صرف بين صنعاء وعدن.. تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف اليوم عاجل: أول دولة خليجية تعلن إنشاء سفارة لها في تل أبيب احتجاجات حاشدة تعم إحدى دول العالم الكبرى واتهام رسمي لأمريكا بالتدخل إرتيريا تنقذ 12 صيادا يمنيا بيان لمكتب غريفيث بشأن جولة جديدة من المفاوضات بين الشرعية والحوثيين طهران تغازل الرياض وتقدم لها عرضا وتتحدث عن الحل للأزمة اليمنية تصريح لمصدر مقرب من محافظ شبوة حول زيارة بن عديو الى السعودية الانتقالي يعبث ويدفع بمجاميع للقيام بأعمال تخريبية في عاصمة شبوة إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبتة السعودية ضدها ومفاجأة صدام حسين ماهو السر في هذه المواد الغذائية البسيطة التي عند تناولها تمنع من تساقط الشعر
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء الأحد.
*في صنعاء
شراء الدولار 596
بيع الدولار 598
شراء السعودي 157.30
بيع السعودي 157.60
*في عدن
شراء الدولار 825
بيع الدولار 828
شراء السعودي 217
بيع السعودي 218