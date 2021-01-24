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عاجل: أول دولة خليجية تعلن إنشاء سفارة لها في تل أبيب

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلنت حكومة الإمارات اليوم الاحد انشاء سفارة لها في عاصمة الكيان الصهيوني تل ابيب.

ووفق وكالة انباء الامارات الرسمية فإن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.

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