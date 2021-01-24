عاجل: أول دولة خليجية تعلن إنشاء سفارة لها في تل أبيب

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أعلنت حكومة الإمارات اليوم الاحد انشاء سفارة لها في عاصمة الكيان الصهيوني تل ابيب.
ووفق وكالة انباء الامارات الرسمية فإن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.