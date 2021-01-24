إرتيريا تنقذ 12 صيادا يمنيا

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أنقذت قوات خفر السواحل الإريترية، مساء أمس السبت، 12 صيادا يمنيا، بعد يومين من فقدانهم قبالة ساحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر (غربي اليمن).
وقال خالد الزرنوقي رئيس جمعية "شباب الخوخة التعاونية السمكية بأنه "تم فقدان الاتصال بـ 12 صيادا بعد خروجهم في 21 يناير بسواحل مدينة الخوخة، التابعة لمحافظة الحديدة".
وأضاف أن "القوات الإريترية أنقذت الصيادين إثر العثور عليهم، قرب الممر الدولي بعد تعطل المحرك الخاص بالقارب ونفاد الطعام والمياه منهم"، بحسب تصريح لوكالة الاناضول.
وتابع: "قامت هذه القوات بنقلهم إلى إحدى قواعدها في منطقة ترمه الإرتيرية، تمهيدا لإعادتهم إلى اليمن".
ويتعرض كثير من الصيادين اليمنيين للمخاطر في ممارسة مهنتهم للعيش، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، ما يضاعف المعاناة.