بيان لمكتب غريفيث بشأن جولة جديدة من المفاوضات بين الشرعية والحوثيين

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث اليوم الاحد ان "الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والحوثين سينطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمَّان".

واضح مكتب غريفيث في بيان بأن اللجنة تستأنف مناقشاتها بين طرفي النِّزاع للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومعتقلاً في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وحث غريفيث الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

كما حث الطرفين أيضاً على مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن.

وعبَّر المبعوث الأممي أيضاً عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

يُذكَر أنَّ اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النِّزاع في اليمن ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وامس وصل وفد الحوثيين إلى العاصمة الأردنية "عمّان"، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية بخصوص تبادل الأسرى.

وقال رئيس الوفد عبدالقادر المرتضى، إنهم وصلوا إلى عمّان، للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أنهم يأملون بأن تنجح الجولة الجديدة من المفاوضات في تحرير أكبر عدد من الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف.

كما أفادت مصادر إعلامية بمغادرة وفد الحكومة اليمنية للمشاركة في المفاوضات .

وقال مصدر حكومي إن مشاورات الأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي ستنطلق الأحد في العاصمة الأردنية عمّان.