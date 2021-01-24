طهران تغازل الرياض وتقدم عرضا وتتحدث عن الحل للأزمة اليمنية

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اعلنت طهران اليوم الاحد استعدادها لبدء محادثات مع الرياض وقالت انها ترحب بأي تغييرات ستطال سياستها في المنطقة.
وقالت الخارجية الإيرانية ان المخاوف السعودية غير حقيقية وستؤدي لزيادة تدخل بعض الأطراف في شؤون المنطقة.
وحول اليمن اشار متحدث الخارجية الايرانية الى أن حل الأزمة اليمنية بيد السعودية لكن ذلك لا يكون بالحرب على اليمن واليمنيين،حد قوله.
وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية، سعید خطیب زاده، إن طهران تصرفت بمسؤولیة في المنطقة، بل وتسامحت مع بعض أخطاء دول المنطقة، بما في ذلك السعودیة.
وقال: قد یكون لدی السعودیین بعض المخاوف ونحن مستعدون لنتحدث عن هذه المخاوف التي تكون أحیانا وهمیة.
وذكر خطيب زاده، في مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية إسنا، إنه بالرغم من قيام بعض دول المنطقة، بما في ذلك السعودية، بوضع عراقیل أمام إيران، فقد أكدنا دائما أن دول المنطقة يجب أن تتوصل إلى تفاهم مشترك حول القضايا الإقليمية من أجل تحقيق الآلية الأمنية اللازمة في هذا الصدد.
وأردف خطیب زاده قائلا: إن مخاوف السعودية من اليمن هي مخاوف خيالية، والحل الآن واضح وهو وقف الحرب.
واضاف: الحل بيد السعوديين وبإمكانهم حل المشكلة في أي وقت، وتابع: للأسف السعوديون يعتقدون أن حل القضية اليمنية مثل القضية السورية هو الأزمة العسكرية، بينما في بداية الأزمة اليمنية أعدت إيران خطة من أربع نقاط لحل هذه الأزمة وأكد على موضوع إجراء حوار يمني شامل.
وحول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية القطري، التي قال فيها إن الوقت حان لإجراء محادثات بين إيران ودول الخليج، والدوحة مستعدة للتوسط وتنسيق المحادثات الضرورية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سياسة إيران في التعامل مع الدول المطلة على الخليج واضحة تمامًا ولدينا مسار واضح في هذا المجال لسنوات عديدة.