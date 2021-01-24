تصريح لمصدر مقرب من محافظ شبوة حول زيارة بن عديو الى السعودية

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال مصدر مقرب من محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو إن زيارة المحافظ الحالية للمملكة العربية السعودية الغرض منها اللقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح المصدر في تصريح لمأرب برس أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع رئيس الجمهورية بمستجدات الأوضاع في المحافظة عن قرب.

وشكر المصدر :الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يولون اليمن وشبوة اهتماماً خاصًا تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وكان المحافظ بن عديو وصل امس السبت الى الرياض في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.