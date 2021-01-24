طهران تغازل الرياض وتقدم عرضا وتتحدث عن الحل للأزمة اليمنية تصريح لمصدر مقرب من محافظ شبوة حول زيارة بن عديو الى السعودية الانتقالي يعبث ويدفع بمجاميع للقيام بأعمال تخريبية في عاصمة شبوة إيران تتحدث عن أكبر خطأ ارتكبتة السعودية ضدها ومفاجأة صدام حسين ماهو السر في هذه المواد الغذائية البسيطة التي عند تناولها تمنع من تساقط الشعر سفينة الحاويات التركية تتعرض لهجوم مفاجئ والسلطات ترد المليشيات الحوثية توجة موجة قمع ونهب للمحلات التجارية الخاصة بملابس النسائية في صنعاء تعرف على تفاصيل يمانيون يطلقون حملة إلكترونية لتعريف العالم بجرائم المليشيات الحوثية تحذيرات من محاكمة رؤساء سابقين آخرين اذا خضع ترامب للمحاكمة قرارات كويتة مفاجئة تلغي آلاف الحجوزات على الرحلات الجوية
قال مصدر مقرب من محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو إن زيارة المحافظ الحالية للمملكة العربية السعودية الغرض منها اللقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وأوضح المصدر في تصريح لمأرب برس أن الزيارة تأتي في إطار إطلاع رئيس الجمهورية بمستجدات الأوضاع في المحافظة عن قرب.
وشكر المصدر :الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يولون اليمن وشبوة اهتماماً خاصًا تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
وكان المحافظ بن عديو وصل امس السبت الى الرياض في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام.