الانتقالي يعبث ويدفع بمجاميع للقيام بأعمال تخريبية في عاصمة شبوة

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اقدمت مجاميع تتبع المجلس الانتقالي بأعمال تخريبية في مركز تحكم الإنارة للشارع العام بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
وتعرض مركز تحكم اعمدة الانارة بالشارع العام بمدينة عتق الى عمل تخريبي من قبل مجاميع مأجوره من المجلس الانتقالي، ادى الى توقف الانارة في الشارع العام مساء السبت .
وقال مواطنون انهم وجدوا آثار تخريب وتكسير متعمد لغرفة التحكم بالانارة للشارع العام.
وتكررت في اليومين الماضيين الاعتداءات على بعض الاعمال التي تضفي جمالا للمدينة حيث تعرضت اشجار الشارع العام للاتلاف والتكسير المتعمد بهدف تعطيل وتشويه الحركة التنموية والجمالية للعاصمة عتق وهذا وتجري أجهزة الأمن تتبع المخربين الذين قامو بهذه الأعمال التخريبية بعاصمة المحافظة .
وكان المجلس الانتقالي قد أصدر بيان في الايام المنصرمة يهدد باستخدام أسلوب التخريب والتعطيل للمشاريع التنموية في محافظة شبوة .