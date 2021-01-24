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تحذيرات من محاكمة رؤساء سابقين آخرين اذا خضع ترامب للمحاكمة

الأحد 24 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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حذر السناتور الجمهوري الأمريكي جون كورنين من أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تؤدي إلى محاكمة رؤساء ديمقراطيين سابقين إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس بعد عامين.

وقال كورنين في تغريدة عبر "تويتر" موجهة لزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا كانت مساءلة ومحاكمة رؤساء سابقين فكرة جيدة، فماذا عن الرؤساء الديمقراطيين السابقين عندما يستعيد الجمهوريون الأغلبية في 2022؟".

وأضاف: "فكر في الأمر ودعنا نفعل ما في صالح البلاد".

وأصبح ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، أول رئيس أمريكي يخضع للمساءلة بالكونغرس مرتين بعد موافقة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية، وبدعم من عشرة جمهوريين، على اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، في السادس من يناير الحالي

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