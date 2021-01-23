السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ضم بلاده النسخة البحرية من نظام الدفاع الجوي منخفض الارتفاع "غوك دنيز" مع "فرقاطة اسطنبول" إلى القوات المسلحة التركية.

وأكد أردوغان أن "تركيا أصبحت دولة تسد حاجتها وتلبي احتياجات الدول الحليفة من المركبات البرية والبحرية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

كما أعلن الرئيس التركي، اليوم السبت، أن "بلاده تعمل على تصنيع 6 غواصات متطورة لتباشر مهامها اعتبارا من عام 2022 بمعدل غواصة سنويا"، لافتا إلى أن تركيا إحدى 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية.