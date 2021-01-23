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السعودية تعلن موافقتها إقامة علاقات مع إسرائيل لكن بهذا الشرط

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن شرط المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال مقابلته مع قناة “العربية”، أن “مبادرة السلام العربية هي العنوان العريض لعلاقة السعودية مع إسرائيل”.

وتابع: أن موعد توقيع اتفاق السلام بين المملكة وإسرائيل “مرهون بتحقيق السلام وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بحسب مبادرة السلام العربية”.

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