برعاية أممية.. الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة ويؤكدون وصول وفدهم الى هذه الدولة

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - فريق التحرير

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أعلنت المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم السبت 23 يناير 2021م عن مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وأكد القيادي الحوثي رئيس مايسمى بلجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيات المدعو عبد القادر المرتضى عن وصول وفده إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

واوضح القيادي في تغريدة: "وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة"

وجاء وصول الوفد الحوثي الى الاردن عقب رفض سلطات الاخير خلال الايام القليلة الماضية إدخال الوفد الحوثي المفاوض في ملف الأسرى بسبب القرار الأمريكي بتصنيفهم ”منظمة إرهابية“حيث تم تأجيل زيارة الوفد الحوثي إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري حسب ما نقلت قناة بلقيس عن مصدر حكومي.