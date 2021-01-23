ما هو “كتاب الموتى” الذي عُثر عليه في مقبرة سقارة بمصر؟ برعاية أممية.. الحوثيون يعلنون المشاركة في مفاوضات جديدة ويؤكدون وصول وفدهم الى هذه الدولة كاتب بريطاني يكشف عن الثمار السياسية التي سيجنيها "بايدن" من تصنيف ادارة "ترامب" للحوثيين "إرهابيين" وفاة الإعلامي الذي تقاضى أغلى أجر في تاريخ الصحافة في العالم قيادي تركي مقرب من اردوغان يفجر مفاجئة عن أصول الرئيس الأمريكي جو بايدن وماهي عشيرته مأرب : مناقشة إخلاء تجمعات النازحين من المؤسسات الحكومية إلى مخيمات بديلة أول تعليق لترامب بعد مغادرته الرئاسة بايدن يحشد اليهود للمناصب العليا في أمريكا والمسلمين يتم استبعادهم لماذا رفض رونالدو عرضا سعوديا مغريا بالملايين الإمارات.. موظف يهدد بقتل عائلة بأكملها والسبب الوتس آب
أعلنت المليشيات الحوثية الإرهابية اليوم السبت 23 يناير 2021م عن مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة.
وأكد القيادي الحوثي رئيس مايسمى بلجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيات المدعو عبد القادر المرتضى عن وصول وفده إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة.
واوضح القيادي في تغريدة: "وصلنا بعون الله وسلامته الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة"
وجاء وصول الوفد الحوثي الى الاردن عقب رفض سلطات الاخير خلال الايام القليلة الماضية إدخال الوفد الحوثي المفاوض في ملف الأسرى بسبب القرار الأمريكي بتصنيفهم ”منظمة إرهابية“حيث تم تأجيل زيارة الوفد الحوثي إلى تاريخ 24 من الشهر الجاري حسب ما نقلت قناة بلقيس عن مصدر حكومي.