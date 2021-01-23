مأرب : مناقشة إخلاء تجمعات النازحين من المؤسسات الحكومية إلى مخيمات بديلة

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه بمكتبه اليوم، منسقي العمل الانساني في المكتب الانساني المتقدم للأمم المتحدة بالمحافظة، التعاون في إخلاء تجمعات النازحين القاطنين في مباني عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة منذ سنوات إلى مخيمات بديلة.

جاء ذلك خلال لقاء ضم مسؤول الحلول الدائمة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين آرنيك بينكر، ومنسقة كتلة إدارة المخيمات سمية شيبان، وممثل المنظمة الدولية للهجرة ابراهيم سعيد، ومنسق في كتلة الحماية بكيل القباطي، ومدير وحدة ادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، ومدير عام مكتب الاشغال والطرق المهندس عبد الودود المذحجي.

اللقاء استعرض أهمية نقل تجمعات النازحين من كلية المجتمع، وجامعة إقليم سبأ، ومكتب الزراعة والري، والمتحف، بهدف تمكين هذه المؤسسات والمكاتب من العمل وأداء دورها التنموي والخدمي من مبانيها المخصصة لها، وإعادة تأهيل المباني لتلك المكاتب والمؤسسات.

كما ناقش اللقاء جوانب التنسيق مع مختلف شركاء العمل الانساني لمساعدة السلطة المحلية في إنشاء مخيمات بديلة وتزويدها بالخدمات الاساسية ونقل النازحين اليها، بما يحفظ كرامة النازحين ويوفر لهم السكن اللائق واستمرار الرعاية الانسانية من قبل المنظمات.