لماذا رفض رونالدو عرضا سعوديا مغريا بالملايين

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفض نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من مجلس السياحة السعودي للترويج لزيارة المملكة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الصفقة يعتقد أن قيمتها حوالي ستة ملايين يورو سنويا، كما تم عرضها على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين لمصالح رونالدو التجارية رفضوا التعليق.

وتسعى الرياض إلى الاستعانة بالرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى للترويج لصورة إيجابية عن المملكة التي اهتزت صورتها بعد تعرضها لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي عام 2019، استضافت السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية بحضور ريال مدريد وبرشلونة بعد عقد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليون يورو. ورفضت محطة "أر تي في آي" الاسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزيوني، معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة "لا تُحترم فيها حقوق الانسان".

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن "رؤية 2030" وتهدف في عناوينها العريضة إلى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.

وقامت المملكة بسلسلة من التغييرات الجذرية في الآونة الأخيرة، شملت السماح للنساء بقيادة السيارات والسماح للعائلات (بما يشمل الإناث) بحضور مباريات كرة القدم وقرار إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لتمكينهن من التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ "ملابس محتشمة".