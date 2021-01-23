لماذا رفض رونالدو عرضا سعوديا مغريا بالملايين الإمارات.. موظف يهدد بقتل عائلة بأكملها والسبب الوتس آب طفلة قطرية تقلب مواقع التواصل بعد صراخها وهي تخاطب الشيخ تميم – فيديو ايران صوتها يعلو في عهد بايدن وتعلن سنعود بقوة إلى سوق النفط السعودية تعلن موقفها رسميا من التطبيع مع إسرائيل فوز جديد للنجم الرياض محمد صلاح بجائزة جديدة ماذا يفعل الشيبس بمحطة الفضاء الدولية؟ طفل صغير يدخل علماء الفضاء في دوامة السفارة السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها خارج البلاد عاجل: تصريح مفاجئ من الحوثيين حول الهجوم الصاروخي على الرياض تحذيرات عاجلة.. طقس شديد البرودة وغبار واسع الانتشار في هذه المحافظات
رفض نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عرضا مغريا من مجلس السياحة السعودي للترويج لزيارة المملكة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الصفقة يعتقد أن قيمتها حوالي ستة ملايين يورو سنويا، كما تم عرضها على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيضا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين لمصالح رونالدو التجارية رفضوا التعليق.
وتسعى الرياض إلى الاستعانة بالرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى للترويج لصورة إيجابية عن المملكة التي اهتزت صورتها بعد تعرضها لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي عام 2019، استضافت السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية بحضور ريال مدريد وبرشلونة بعد عقد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات بقيمة 120 مليون يورو. ورفضت محطة "أر تي في آي" الاسبانية التقدم بطلب الحصول على حقوق النقل التلفزيوني، معتبرة أن المسابقة ستقام في دولة "لا تُحترم فيها حقوق الانسان".
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعلن "رؤية 2030" وتهدف في عناوينها العريضة إلى تعزيز مصادر إيرادات السعودية وعدم الاكتفاء بالواردات المالية للصادرات النفطية.
وقامت المملكة بسلسلة من التغييرات الجذرية في الآونة الأخيرة، شملت السماح للنساء بقيادة السيارات والسماح للعائلات (بما يشمل الإناث) بحضور مباريات كرة القدم وقرار إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى وتخفيف قواعد اللباس للأجنبيات لتمكينهن من التنقل دون ارتداء العباءة السوداء، لكن بـ "ملابس محتشمة".