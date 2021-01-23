طفلة قطرية تقلب مواقع التواصل بعد صراخها وهي تخاطب الشيخ تميم – فيديو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر فيديو تهتف فيه طفلة قطرية قائلة "شيخ تميم أحبك وأحب قطر".
وبحسب جريدة "الشرق" القطرية تفاعل الكثيرون مع الفيديو، وتم تناقله على نطاق واسع.
هتاف الطفلة خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صباح اليوم السبت.
الحفل الذي نقله تلفزيون قطر على الهواء مباشرة سمع فيه صوت طفلة تهتف قائلة: "الشيخ تميم أحبك وأحب قطر" ليتفاعل الجمهور الحاضر مع هذا الهتاف وتتعالى صيحاته وتصفيقه.