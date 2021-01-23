ايران صوتها يعلو في عهد بايدن وتعلن سنعود بقوة إلى سوق النفط

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صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه بأن صادرات بلاده من النفط زادت كثيرا في الأشهر الماضية، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، بما في ذلك على صادرات الخام.
وجاء تصريح الوزير الإيراني اليوم الجمعة على هامش معرض النفط والغاز والبتروكيميائيات الـ25 المنعقد حاليا في طهران.
وأعرب الوزير عن أمله في استعادة كمية صادرات النفط التي فقدتها إيران بسبب العقوبات الأمريكية، وقال إن إيران ستعود بقوة إلى سوق النفط وخلال فترة زمينة قياسية، في حال رفع العقوبات الأمريكية.
وأضاف، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سعى إلى إيصال مستوى صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لكنه فشل وذهب إلى مزابل التاريخ.
وتابع وزير النفط الإيراني، قائلا: "زبائن إيران من النفط سيعودون بأنفسهم في حال رفع العقوبات (الأمريكية عن طهران) لأنهم يبحثون عن تنوع في الأسواق (الإمدادات)".
وجدد الوزير القول إن "ترامب وبومبيو قد ذهبا إلى مزابل التاريخ، بينما بقينا نحن مع الكثير من الأمل لبناء إيران".