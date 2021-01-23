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السفارة السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها خارج البلاد

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أصدرت السفارة السعودية في روسيا، اليوم السبت، تحذيرا لمواطنيها الزائرين والمقيمين في البلاد.

وبدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، اليوم السبت، 23 يناير/كانون الثاني دعما لإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي اعتقل فور وصوله البلاد.

وطلبت السفارة السعودية في روسيا، المواطنين الزائرين والمقيمين إلى توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات. كما نشرت رقم هاتف للتواصل معها في حالة الطوارئ.

في وقت سابق، دعت السفارة الأمريكية في روسيا مواطنيها تجنب أماكن المظاهرات المتوقعة في المدن الروسية يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني.

وجاء في بيان السفارة، "أشارت المصادر الإعلامية إلى أنه من المخطط أن تجري يوم السبت 23 يناير/كانون الثاني في مختلف أنحاء روسيا مظاهرات تأييدا لنشاط معارض. وستكون هذه المظاهرات غير مرخصة على الأرجح".

 
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