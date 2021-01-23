عاجل: تصريح مفاجئ من الحوثيين حول الهجوم الصاروخي على الرياض

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نفت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ أي هجوم صاروخي خلال الـ 24 ساعة الماضية،باتجاه السعودية.
يأتي هذا بعد ساعات قليلة من اعلان التحالف العربي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي كان يستهدف الرياض.
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر : لم ننفذ أي عملية هجومية ضد دول العدوان(في اشارة للسعودية) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال الاعلام السعودي ان الدفاعات الجوية السعودية اعترضت اليوم السبت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض.
كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.
وهذا النفي من قبل الحوثيين المصنفين مؤخرا كمنظمة ارهابية، يعد مفاجئا حيث يعلنون بشكل متكرر، مسئوليتهم عن هجمات تستهدف المملكة.
ودائما ما تتبنى جماعة الحوثي، الهجمات الصاروخية التي تستهدف مناطق في السعودية ، ويعلن التحالف في اغلب المرات اعتراض تلك الهجمات التي ينفذها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة .