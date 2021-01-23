المحافظ بن عديو يغادر شبوة

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية (الرياض)، في زيارة تستمر عدة أيام.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظة إن بن عديو سيلتقي الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين.

وعن هدف الزيارة قال المكتب ان المحافظ ،سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب التنموية والخدمية في المحافظة.

تأتي مغادرة محافظ شبوة بعد ساعات من اتهام مصدر مسؤول في السلطة المحلية المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) بالاستمرار في تمويل أعمال القتل والتخريب في المحافظة.

وحسب المصدر، فإن الانتقالي يمارس لغة التضليل، ويصر على التمسك بفكرة التمرد على القرار الوطني والاتفاقات، وتزوير الحقائق.

كما تأتي الزيارة بعد أيام من اتهامات لوزير النقل المحسوب على الانتقالي، عبد السلام حميد، بعرقلة عمل ميناء "قنا" النفطي والتجاري، وإيقاف تصاريح دخول السفن.

وافتتح المحافظ بن عديو قبل ايام ميناء قنا (قيد الانشاء) واستقبل الميناء اول شحنة نفطية، وجاء تشغيل هذا الميناء مع استمرار الامارات تعطيل منشاة بلحاف الاستراتيجية في شبوة الواقعة حتى اليوم تحت احتلال الجنود الاماراتيين.