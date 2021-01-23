تحذيرات عاجلة.. طقس شديد البرودة وغبار واسع الانتشار في هذه المحافظات تحديد موعد محاكمة ترمب وتعديل دستوري قد يطيح بمستقبله نهائيا المحافظ بن عديو يغادر شبوة أخطر تصريح من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.. هل تتراجع؟ الكشف عن مخطط خطير للانتقالي للسيطرة على شبوة «10 خطوات عملية للتنفيذ ومعلومات تنشر لأول مرة» المليشيات الحوثية تعلن استهداف المملكة بصاروخ باليستي وانفجار ضخم يهز قلب الرياض والتحالف يعلن التفاصيل أول هجوم صاروخي هو الأعنف في عهد بايدن يستهدف الأمريكيين لماذا فاكهة المانجو تخفي أسرار طبية مدهشة قد تغنيك من زيارات المستشفيات في تطورات مفاجئة :الخطوط الجوية السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى نجران خطة جهنمية حوثية لتفريغ خزان صافر وخطف 3 مهندسين من المختصين
اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة إنها بدأت بمراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن 'منظمة إرهابية'.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.
وقال المتحدث إنّ الوزارة تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء عملية مراجعة تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية'، واتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنطوني بلينكين، إن واشنطن ستبحث عملية تصنيف الجماعة 'منظمة إرهابية'.
والثلاثاء الماضي، دخل قرار أمريكي باعتبار الحوثيين 'منظمة إرهابية' حيز التنفيذ، عشية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وبدء رئاسة "جو بايدن".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب.