أخطر تصريح من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.. هل تتراجع؟

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الجمعة إنها بدأت بمراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن 'منظمة إرهابية'.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

وقال المتحدث إنّ الوزارة تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء عملية مراجعة تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية'، واتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنطوني بلينكين، إن واشنطن ستبحث عملية تصنيف الجماعة 'منظمة إرهابية'.

والثلاثاء الماضي، دخل قرار أمريكي باعتبار الحوثيين 'منظمة إرهابية' حيز التنفيذ، عشية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وبدء رئاسة "جو بايدن".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب.