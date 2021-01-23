المليشيات الحوثية تعلن استهداف المملكة بصاروخ باليستي وانفجار ضخم يهز قلب الرياض والتحالف يعلن التفاصيل أول هجوم صاروخي هو الأعنف في عهد بايدن يستهدف الأمريكيين لماذا فاكهة المانجو تخفي أسرار طبية مدهشة قد تغنيك من زيارات المستشفيات في تطورات مفاجئة :الخطوط الجوية السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى نجران خطة جهنمية حوثية لتفريغ خزان صافر وخطف 3 مهندسين من المختصين البيت الأبيض يقر رسمياً مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي في هذا الموعد هيفاء وهبي تحصد أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات من تقليدها لوالدتها من جديد أردوغان في خطاب رسمي يعلن عن هجوم عسكري مفاجئ ريال مدريد يكشف حقيقة إصابة زيدان بفيروس كورونا هل بإمكان الكونغرس محاسبة ترامب وإدانته بعد رحيله؟ الخبراء يجيبون ويحسمون الجدل
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن "اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض".
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه مدينة الرياض".
من جهتها، أوضحت قناة "العربية"، أن الصاروخ أطلقته جماعة "الحوثي" اليمنية تجاه الرياض، قائلة "أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض".
وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن طائرة الخطوط الجوية الهندية "سبايس جيت" غيرت وجهتها نحو مطار الدمام السعودي بعد انفجار صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض، وتوقف الحركة الجوية في مطار الرياض.
يشار إلى أن التحالف والحكومة اليمنية أكدا مرارا أن "انتهاكات الحوثي تشكل خطرا على الأمن والملاحة الدوليين"، كما حذرا مرارا من "محاولة الميليشيات استهداف المدنيين"، مؤكدا في الوقت عينه أنه "ماضٍ في ردع جرائم الميليشيات الإرهابية