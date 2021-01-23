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في تطورات مفاجئة :الخطوط الجوية السعودية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى نجران

السبت 23 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلنت الخطوط السعودية إلغاء جميع رحلاتها الجوية من وإلى مدينة نجران اليوم (الجمعة) الموافق 22 يناير 2021.

وأوضحت «الخطوط السعودية» أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة ضيوفها؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وشددت «الخطوط السعودية» على أنها لا تتحمل التبعات المادية نتيجة إلغاء الرحلات بسبب الظروف الجوية أو الأمنية

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